Sprengstoffpaket in Oberkotzau: Angeklagter zu Freiheitsstrafe verurteilt

In Oberkotzau ist im vergangenen Jahr ein Sorgerechtsstreit eskaliert. Es ging sogar soweit, dass ein Mann einem kleinen Jungen ein mit Crystal getränktes Kaubonbon verabreicht und sich selbst ein Sprengstoffpaket vor die Tür gestellt hat. Nach drei Monaten Verhandlung ist heute das Urteil im Prozess gefallen. Das Landgericht Hof hat den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung und des strafbaren Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen in Tateinheit mit falscher Verdächtigung und mehrerer Fälle der Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Außerdem muss er 10.000 Euro an Schmerzensgeld plus Zinsen bezahlen, so das Landgericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.