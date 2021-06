Sprengstofffund in Hof: Spaziergänger findet Granate

Letztes Jahr gab es immer wieder Bombenalarm am Neubaugebiet am Rosenbühl in Hof. Jetzt sorgte ein anderer Sprengstoff für Aufregung. Ein Spaziergänger hat gestern Vormittag eine Granate im Stadtteil Krötenbruck gefunden. Sie lag neben einem Gehweg in der Wilhelm-Kohloff-Straße. Experten stuften die Granate aber als harmlos ein. Sie hatte weder einen Zünder, noch war sie mit etwas Explosivem geladen. Die Anwohner waren daher zu keiner Zeit in Gefahr, und mussten auch nicht evakuiert werden. Wie der Munitionsschrott dorthin kam, weiß die Polizei bisher nicht.