Sprengstoffanschläge auf Lebensmittelfirmen: Prozessbeginn

Heidelberg (dpa) – Für Sprengstoffanschläge auf Lebensmittelfirmen in Süddeutschland muss sich ein 66-Jähriger ab heute vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Der Elektriker soll selbstgebaute Paketbomben an drei Unternehmen in Baden-Württemberg und Bayern verschickt haben, um Geld zu erpressen. Beim Öffnen zweier Sendungen im Februar wurden Menschen verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, gefährliche Körperverletzung und versuchte schwere Körperverletzung vor. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Für das Verfahren sind laut Gericht elf Fortsetzungstermine bis Mitte November geplant. 47 Zeugen und 3 Sachverständige sind geladen.

© dpa-infocom, dpa:210907-99-128856/2