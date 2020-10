Wer etwas bestellt hat, freut sich normalerweise über ein Paket. In einem Wohnhaus in Oberkotzau in der Hasenheide ist das heute aber nicht der Fall gewesen. In diesem Paket ist ein Sprengsatz gewesen. Das Landeskriminalamt ist angerückt und hat das Objekt mitgenommen. Die Untersuchungen laufen jetzt, heißt es vom Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage. Die Kripo Hof und das LKA arbeiten eng zusammen und ermitteln in alle Richtungen.