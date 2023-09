Sprengkommando in Hof: Verdächtiges Päckchen löst Großeinsatz aus

Ein dubioses Päckchen hat in Hof gestern Nachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Aus München ist sogar ein Sprengkommando des Landeskriminalamtes angeflogen.

Die Betreuer eines Wohnheims am Südring hatten die Polizei gerufen. In einem Gemeinschaftsraum hatten sie das mit Klebeband umwickelte Päckchen gefunden. Vor Ort war aber nicht ersichtlich, ob es gefährlich ist… deshalb kam dann auch das Sprengkommando zum Einsatz. Das gesamte Wohnheim musste dazu geräumt werden. Der Einsatz war erst am Abend beendet. Letztendlich hat sich das Päckchen als Holzstab entpuppt, an dem zwei Feuerzeuge und zwei E-Zigaretten angeklebt waren. Also ungefährlich. Jetzt will die Polizei herausfinden, wer sich diesen üblen Scherz erlaubt hat.