Sprache ist Integration: Landkreis Wunsiedel verteilt Lesestarter-Sets

Wir können uns mit ihr einen Kaffee bestellen, aber auch Wünsche und Gefühle ausdrücken, sodass andere sie nachfühlen können. Sprache öffnet uns somit die meisten Türen im Leben – oder eben nicht, wenn uns keiner versteht. Damit Kinder von Geflüchteten sich gut in Hochfranken verständigen können und auf keine Barrieren stoßen, will ihnen der Landkreis Wunsiedel beim Lernen helfen. Über ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschen hat er 150 Lesestarter-Sets bestellt. Heute Vormittag bringt Landrat Karl Döhler sie in interessierten Kindergärten und Horten unter.

