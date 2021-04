Sprache fördern: Geld für Sprach-Kitas im Landkreis Hof

‚Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist‘ – so lautet der Name eines Bundesprogramms, das Gelder für entsprechende Projekte vergibt. Und da ist was Wahres dran: Denn Sprache bedeutet, Kontakt, Wissen und ist Grundlage für schulischen und beruflichen Erfolg.

Drei Kitas im Raum Hof können sich jetzt über Fördergelder aus dem Programm freuen: Die katholische Kita St. Marien und die BRK Kita in der Lindenstraße in Hof, außerdem die Kita Arche Noah in Schwarzenbach am Wald. Das teilt der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich mit. Neben der pädagogischen Vermittlung gehts bei der Sprachförderung auch um die Zusammenarbeit mit Familien, schreibt Friedrich. Außerdem können die Kitas dabei auch vermehrt digitale Medien einsetzen.

In den vergangenen Jahren haben 24 Einrichtungen in Hochfranken bereits Gelder aus dem Bundesprogramm Sprach-Kitas erhalten.