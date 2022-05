Sprachbarrieren überwinden: Veranstaltungsreihe „Auf ein Bier / Na pivo“ in Selb

Wie wichtig es ist, Sprachbarrieren aus dem Weg zu räumen, haben wir unter anderem gemerkt, als vor einiger Zeit viele Menschen aus der Ukraine zu uns in die Euroherz-Region gekommen sind. Auch im Rahmen der bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen soll darauf hingewiesen werden. Dazu findet heute (31.05.) um 18 Uhr 30 im Rosenthal-Casino in Selb das Projekt „Auf ein Bier“ statt. Dort könnt ihr euch über eure Erfahrungen in der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit austauschen. Außerdem erklären die Selber Stadträte Carsten Hentschel und Timo Kluth, wie sie sprachliche Hemmnisse zwischen deutschen und tschechischen Vereinen überwinden möchten.

Weitere Termine zur Veranstaltungsreihe:

14. Juni in Krasna (CZ)

21. Juni in Selb

28. Juni Krasna (CZ)