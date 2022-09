Sprach-Kitas vor dem Aus?: Hofer Stadtratsmitglied fordert Hilfe von der Stadt Hof

Je älter wir werden, desto schwierig wird es, neue Sprachen zu lernen. In Hochfranken und im Vogtland gibt es bereits seit 2016 sogenannte Sprach-Kitas. In denen bekommen die Kinder schon in jungen Jahren Fremdsprachen beigebracht. Der Bund will die Fördermittel für Sprach-Kitas aber aus dem Haushalt für das kommende Jahr streichen. Das hat in den vergangenen Monaten bereits für Empörung bei vielen Politikern aus der Region gesorgt. Nun hat sich auch das Hofer Stadtratsmitglied von den LINKEN, Janson Damasceno da Costa e Silva, in einem Antrag an Oberbürgermeisterin Eva Döhla gewandt. Darin fordert er den Stadtrat dazu auf, sich öffentlich für die Weiterführung des Förderprogramms auszusprechen. Außerdem solle die Stadtverwaltung prüfen, ob die Stadt Hof die Förderung der Sprach-Kitas ab 2023 eigenständig übernehmen könne.

Im Hofer Stadtgebiet gibt es aktuell mehr als fünf Kindertagesstätten, die das Förderprogramm nutzen.