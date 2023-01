Sprach-Kitas: Freistaat Bayern übernimmt die Förderung

Diese Entscheidung hatte für viel Wirbel gesorgt. Die Bundesregierung will Mitte des Jahres die Förderung für Sprach-Kitas auslaufen lassen. Allein in Hochfranken gibt es 26 davon. Nun springt aber der Freistaat Bayern ein. Wie es aus dem Familienministerium heißt, finanziert der Freistaat das Programm für die Jahre 2023 und 2024 weiter. Familienministerin Ulrike Scharf betont in diesem Zusammenhang, dass die frühkindliche Bildung und die sprachliche Förderung der Kleinen höchste Priorität hätten. Außerdem will Bayern bis 2028 130.000 neue Ganztagsplätze schaffen.