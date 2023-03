Sportwagen-Fahrer rammt Polizeiauto: Polizisten verletzt

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Mann mit seinem Sportwagen in München eine Zivilstreife gerammt und zwei Beamte verletzt. Der 26-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit.

Polizisten hatten ihn am Donnerstag kontrollieren wollen. Der junge Mann war den Angaben zufolge bereits zuvor wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen. Auf der Flucht vor den Beamten fuhr der Mann unter anderem auf einem Gehweg, ein neun Jahre altes Mädchen rettete sich demnach durch einen Sprung zur Seite. Später rammte der Autofahrer mit seinem Wagen eine Zivilstreife, die sich ihm mit dem Auto in den Weg gestellt hatte.

Die Polizei nahm den Mann schließlich fest, nachdem er seinen Wagen auf einem Parkplatz abgestellt hatte und zu Fuß geflüchtet war. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Unfallflucht ermittelt.