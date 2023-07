Sportwagen brennt aus: Verletzte und 300.000 Euro Schaden

Ein Passant hat in Oberbayern einen schwer verletzten Mann aus einem brennenden Auto gerettet. Das Auto war zuvor mit drei Männern (…)

Eine hohe Rauchwolke stieg am Freitagmorgen über München auf. Zwei Lastwagen stießen zusammen und gingen in Flammen auf. Einer der (…)

Zwei Lastwagen nach Zusammenstoß in Flammen: Ein Toter

Rauch in Münchner U-Bahn: Feuerwehr gibt Entwarnung

Wegen einer Rauchentwicklung in einer U-Bahn in München ist die Feuerwehr am Freitag mit einem Großaufgebot ausgerückt. (…)