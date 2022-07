Sportpark am Selber Hallenbad: Bauarbeiten gehen in die Endphase

Aktuell wird in der Stadt Selb an allen Ecken und Enden gebaut. Während sich die Arbeiten am Bahnhofsareal zum Beispiel noch etwas verzögern, stehen am Rosenthal-Park am Selber Hallenbad schon die finalen Bauschritte an. Neben verschiedenen Sportplätzen für zum Beispiel Beachvolleyball oder Handball, sind hier in den vergangenen Monaten auch Spielflächen für Kinder sowie eine Liegewiese entstanden. Nun steht unter anderem noch die Begrünung des Parks an, die sich wegen der anhaltenden Trockenheit in der Region derzeit aber schwierig gestaltet. Außerdem beschäftigt die Verantwortlichen noch ein anderes Thema:

… so der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch.

Bis zu den Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen im kommenden Jahr soll der Park komplett fertiggestellt sein. Je nach dem wie die Arbeiten vorangehen, könnten Teile des Parks aber auch schon früher geöffnet werden.