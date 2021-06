Sportliches Highlight in Weißenstadt: Kicken um Antonia zu helfen

Heute (26.06) schauen viele Sportbegeisterte nicht nur zur Fußball-EM, sondern auch in die Region. In Weißenstadt heißt es „Kicken um Antonia zu Helfen“. Beim „Spiel der Legenden“ stehen regionale Persönlichkeiten und ehemalige Profispieler auf dem Platz. Mit dabei sind die Fußball-Weltmeister Klaus Augenthaler und Pierre Littbarski oder der Kapitän der Selber Wölfe Florian Ondruschka. Schon seit August vergangenen Jahres sammeln die Organisatoren Geld für Antonia. Das 11 Jahre alte Mädchen leidet seit ihrer Geburt an einem seltenen Gendefekt. Organisator Florian Mäder:

Ab 11 Uhr ist der Biergarten auf dem Gelände der Spielvereinigung Weißenstadt geöffnet. Anpfiff des Legendenspiels ist um 15:00 Uhr.