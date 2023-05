Sportlerehrungen: Beste Athleten in Hof und dem Landkreis Wunsiedel ausgezeichnet

Im Training oder bei den Wettkämpfen geben die Sportler in der Region jedes Jahr ihr Bestes. Der Landkreis Wunsiedel und die Stadt Hof haben die besten Athleten jetzt im Rahmen ihrer Sportlerehrungen ausgezeichnet. Geehrt wurden in Hof unter anderem Stephanie Gebhardt und Victoria Tippelt für ihre Teilnahme an den Special Olympics Deutschland mit dem Kajak-Zweier im vergangenen Jahr. Auch dieses Jahr treten sie wieder an. Timo Cavelius, der zuletzt bei der Judo-WM in Doha dabei war, hat ebenfalls eine Silbermedaille erhalten. Er wurde im vergangenen Jahr Deutscher Vizemeister im Judo. Die Goldene Sportehrennadel im Landkreis Wunsiedel hat unter anderem Lena Heinrich erhalten, die beim Ironman in Hawaii im vergangenen Jahr den 58. Platz belegt hat.