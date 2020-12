Sportlerehrung Light in Marktredwitz: Oliver Weigel ehrt direkt vor Ort

Das Jahr ist auch für die Sportler nicht so verlaufen wie üblich. Lange konnte weder Fußball, noch Handball oder Basketball gespielt werden. Trotzdem wollen die Städte die Leistungen der Sportler für das Jahr 2019 in der Region ehren. Das sollte für das vergangene Jahr 2019 in Marktredwitz eigentlich schon im Frühjahr geschehen. Wegen Corona musste die übliche Sportlerehrung aber ausfallen. Auch über das Jahr hat sich die Situation nicht merklich verbessert, sodass es nun eine Sportlerehrung light gibt. Der Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel ehrt je einen Sportler aus dem Jugend- und dem Erwachsenenbereich (MO) direkt vor Ort in den Vereinen.

(Symbolbild)