Sportheim unter Wasser gesetzt: Tausende Euro Sachschaden

Kaisheim (dpa/lby) – Unbekannte haben ein Sportheim in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) unter Wasser gesetzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben sie einen Wasserschlauch, der eigentlich zum Säubern von Schuhen gedacht ist, durch ein gekipptes Fenster gesteckt. Danach hätten sie das Wasser aufgedreht. Mehrere Stunden lang lief in der Nacht zum Dienstag der Keller des Sportheims voll. Außerdem wurde ein verglaster Lichtschacht eingeworfen. Der Schaden liegt vermutlich bei mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht nach den Tätern.

