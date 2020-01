Sportgala Vogtland: Ab jetzt abstimmen

Wer besondere sportliche Leistungen erzielt, bekommt häufig eine Ehrung – so auch im Vogtland. Die Arbeitsgruppe Sportgala hat sich bereits getroffen und über die Nominierung der Kandidaten der Sportlerwahl und die Abstimmungen zu den Auszeichnungen des Sportnachwuchses der Region gesprochen. Außerdem ist es bei dem Treffen um die Bestätigung der rund 30 zu ehrenden Sportfunktionäre gegangen. Die und die Übungsleiter, Trainer und Kampfrichter bekommen ihre Ehrung im Vorfeld der Vogtlandsportgala am 18. März. Bis zum 13. Februar können alle Vogtländer für die nominierten jeweils 10 Kandidaten der Sportlerwahl 2019 in den Kategorien Frauen, Männer und Mannschaften abstimmen. Das teilt das Landratsamt mit.

