Sportfreunde Stiller spielen bei European Championships

Die Sportfreunde Stiller treten bei der Eröffnungsfeier der European Championships in München auf. Die bayerische Rockband wird am Mittwochabend (20.15 Uhr) ihre neue Single «Spektakulär» vorstellen. Neben den Sportfreunden Stiller treten im Olympia-Park auch der Rostocker Rapper Marteria oder die Münchner Brassband Moop Mama auf. Der Eintritt ist frei.

Vom 11. bis 21. August stehen 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in Bayerns Landeshauptstadt in neun olympischen Sportarten 177 Medaillenentscheidungen an.