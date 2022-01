Sportförderung in der Stadt Hof: Infos zu Anträgen

Egal ob Fußball, Leichtathletik oder Reitsport. Laut der Stadt Hof sind knapp 11.500 Hofer in 44 Sportvereinen organisiert. Davon sind über 3.000 unter 18 Jahre alt. Im letzten Jahr haben die Hofer Sportvereine über 300.000 Euro Fördermittel erhalten, teilt die Stadt mit. Die stammten jeweils zu zirka einem Drittel von der Stadt Hof, der Sparkasse Hochfranken und dem Freistaat Bayern. Auch dieses Jahr können Vereine wieder Anträge stellen. Bis 1. März sind beim Sportamt Anträge möglich für geleistete Übungsleiterstunden, den Seniorensport, die Vereinspauschale und die Jugendförderung. Wer Sportmittel fördern oder größere Investitionen bezuschussen lassen will, kann sich bis spätestens Mitte des Jahres an den Fachbereich Schulen und Sport wenden.

