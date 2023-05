Sportflugzeug muss bei Rundflug mit drei Kindern notlanden

Mit drei Kindern an Bord ist ein Sportflugzeug während eines Flugplatzfestes auf einer Wiese bei Neu-Ulm notgelandet. Die Kinder und zwei Erwachsene seien mit dem 27-jährigen Piloten am Montag zu einem viertelstündigen Rundflug gestartet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Aussagen des 27-Jährigen nach setzte dabei der Motor aus und ließ sich anschließend nicht mehr starten. Bei der Notlandung wurde keiner der fünf Insassen verletzt. Schäden gab es ebenfalls nicht. Die Luftfahrtbehörde wurde über den Vorfall informiert.