Sportergebnisse vom Wochenende: Fußball – Handball – Volleyball

Fußball-Bayernliga

Die SpVgg Bayern Hof hat im Abstiegskampf der Fußball-Bayernliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim Tabellensechsten ATSV Erlangen setzten sich die Hofer verdient mit 3:1 durch und holten damit den ersten Sieg im Jahr 2023. In der Tabelle verbessert sich die Mannschaft von Mikhail Sajaia auf den 15. Platz und hält damit mit vier Punkten Rückstand den Anschluss an die direkten Nichtabstiegsplätze.

Fußball-Frauen-Regionalliga

Der FFC Hof hat in der Fußball-Frauen-Regionalliga eine herbe Heimniederlage kassiert. Gegen den FFC Wacker München unterlag die Mannschaft von Kevin Schmidt mit 1:6. Vor rund 250 Zuschauern konnten die Hoferinnen den verletzungs- oder krankheitsbedingten Ausfall von acht Stammkräften nicht kompensieren. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun bereits sechs Punkte – allerdings hat der FFC ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz. Am kommenden Wochenende geht es auswärts gegen Spitzenreiter SV 67 Weinberg.

Handball

Die HSV Hochfranken steht in der Handball-Landesliga der Herren kurz vor dem Abstieg – im Heimspiel gegen HBC Nürnberg kassierte die Spielgemeinschaft von TV Rehau, TV Schönwald und TS Selb eine 22:30-Heimniederlage. Theoretisch besteht angesichts von drei Punkten Rückstand auf den Fünftletzten nach wie vor die Chance auf den Klassenerhalt, doch angesichts des Restprogramms, planen die Verantwortlichen bereits für die Bezirksoberliga.

Wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpft dagegen die HSG Fichtelgebirge – gegen HaSpo Bayreuth II setzte sich die Mannschaft von Milan Sedivec mit 29:27 durch und hält damit den Anschluss an die Konkurrenz.

Chancenlos war die SG Helmbrechts/Münchberg – beim Tabellenzweiten HSG Lauf/Heroldsberg setzte es eine 17:24-Niederlage.

Die SG Helmbrechts/Münchberg hat in der Handball-Landesliga der Frauen ihre dritte Saisonniederlage kassiert. Beim TV Wendelstein unterlag die Mannschaft von Christopher Seel deutlich mit 19:29. In der Tabelle bleiben die Frankenwälder mit zwei weniger absolvierten Spielen Dritter und haben nach wie vor die wenigsten Minuspunkte. Am kommenden Wochenende kommt es zum Gipfeltreffen mit Tabellenführer Erlangen-Bruck.

Volleyball

Die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz haben ihr vorletztes Saisonspiel verloren. In der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga unterlag die Mannschaft von Jan Liebscher nach schwacher Leistung beim TSV Friedberg nach nur 51 Minuten sang- und klanglos mit 0:3. Damit liegt die VGF in der Tabelle der Drittliga-Playoffs vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende auf dem letzten Platz,