Sportcamp Bischofsgrün: Geflüchtete Fußball-Talente aus der Ukraine aufgenommen

Seit einiger Zeit versuchen die Menschen in der Ukraine wieder einen normalen Alltag zu leben. Auch der Fußballbetrieb soll im August wieder starten. Ein richtiges Training ist aber immer noch nicht überall möglich. An dieser Stelle hilft jetzt das BLSV-Sportcamp in Bischofsgrün. Es hat kürzlich geflüchtete Kader-Fußballer und ihre Betreuer aus der Ukraine aufgenommen. Insgesamt handelt es sich um eine Gruppe von 49 Personen mit Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, teilt der BLSV mit. In dem Camp können die Geflüchteten jetzt für vier bis sechs Wochen wohnen und trainieren.

Die Fußball-Talente kommen aus dem Internat des Vereins FC Karpaty Lwiw und waren vor dem Krieg geflohen. Zuletzt hielt sich die Gruppe in einem Sportzentrum in Polen auf, konnte dort aber nicht länger bleiben.