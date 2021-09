Sport vom Wochenende: Fußball und Ringen

Ein maues Wochenende haben die regionalen Fußballvereine hinter sich: In der Fußball-Bayernliga musste sich die SpVgg Bayern Hof am Samstag gegen die SpVgg Ansbach mit 1 zu 3 geschlagen geben. In der Landesliga Nordost haben die Kickers Selb mit 1 zu 3 gegen den FSV Stadeln verloren. Der FC Eintracht Münchberg hat gestern gegen den FC Vorwärts Röslau mit 1 zu 2 verloren und der SV Mitterteich musste sich mit 1 zu 2 gegen den ASV Vach geschlagen geben. Erfolgreicher waren die Fußball-Frauen in der Bayernliga: Der FFC Hof hat den TSV Theuern mit 4 zu 0 geschlagen.

Die Ringer des ASV Hof waren ebenfalls am Samstag im Einsatz: Sie haben mit 25 zu 5 haushoch gegen den ASV Neumarkt gewonnen.