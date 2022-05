Sport vom Wochenende: Fußball-Landesliga & Frauen-Bayernliga

Fußball-Landesliga Herren

Der FC Eintracht Münchberg muss in der Fußball-Landesliga in die Abstiegsrelegation. Zwar setzten sich die Münchberger im letzten Saisonspiel mit 2:1 beim SV Schwaig durch, doch die erhoffte Schützenhilfe durch die Kickers Selb, die beim SC Großschwarzenlohe nur 1:1 spielten, blieb aus. Am Donnerstag muss die Mannschaft von Markus Bächer jetzt beim Bezirksligisten TSV Windeck 1861 Burgebrach antreten – das Rückspiel findet dann am Sonntag in Münchberg statt. In der entscheidenden zweiten Runde der Relegation geht es gegen den Sieger aus dem Vergleich zwischen dem VfR Katschenreuth und dem SC Sylvia Ebersdorf um den freien Platz in der Landesliga.

Endgültig seiner Abstiegssorgen entledigt hat sich der SV Mitterteich – die Stiftländer gewannen ihr Heimspiel gegen Türkspor Nürnberg mit 6:0 und spielen damit auch in der kommenden Saison in der Landesliga.

Der FC Vorwärts Röslau hat die Saison mit einer Niederlage beendet – in der Aufstiegsrunde zur Bayernliga unterlag die Mannschaft von Andreas Lang beim TSV 1860 Weißenburg mit 3:4.

Fußball-Frauen-Bayernliga

Den Aufstieg in die Regionalliga kann dem FFC Hof niemand mehr nehmen – jetzt stehen die Hoferinnen in der Fußball-Frauen-Bayernliga auch kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft. Beim SC Regensburg kam die Mannschaft von Sascha Zahr gestern zu einem 7:2-Kantersieg. Zwei Spieltage vor Saisonende haben die Hoferinnen vier Punkte Vorsprung auf den FC Ruderting.

Am Donnerstag steht zudem das Halbfinale im BFV-Pokal an – dann bekommt es der FFC auf eigenem Platz mit dem Regionalligisten FC Forstern zu tun.