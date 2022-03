Sport vom Wochenende: Fußball – Handball – Volleyball

Fußball

Die SpVgg Bayern Hof hat im Abstiegskampf der Fußball-Bayernliga drei wichtige Auswärtspunkte eingefahren. Beim Tabellennachbarn SV Seligenporten setzten sich die Bayern mit 3:0 durch. Die Tore für ungemein effiziente Hofer erzielten Ismail, Petracek und Knoll allesamt in der zweiten Halbzeit. Bayern Hof hat sich damit auf den 12. Platz verbessert und hat aktuell zwei Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze und zudem noch zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz.

Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hat dagegen der FC Eintracht Münchberg in der Landesliga Nordost hinnehmen müssen. Die Münchberger unterlagen im Nachholspiel beim ASV Vach mit 0:1.

Handball

Die HSG Fichtelgebirge hat in der Handball-Landesliga der Herren einen Heimsieg gefeiert. Gegen den TSV Michelfeld behielten die Fichtelgebirgler mit 31:24 die Oberhand. Das Auswärtsspiel der SG Helmbrechts/Münchberg bei Spitzenreiter TSV 2000 Rothenburg musste wegen Corona-Fällen bei den Gastgebern abgesagt werden.

In der Landesliga der Damen hat die SG Helmbrechts/Münchberg das Topspiel beim Tabellenzweiten TV Marktsteft mit 24:27 verloren. Damit hat das Team von Christopher Seel den Sprung zurück an die ­Tabellenspitze verpasst und ist jetzt Vierter.

Volleyball

Die Volleyballer der VGF Marktredwitz haben im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Liga Ost einen herben Rückschlag erlitten. Gegen den TSV Niederviehbach unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Jan Liebscher in der heimischen Sebald-Halle mit 1:3 und steht somit in der Abstiegsrunde jetzt mächtig unter Druck. Aktuell steht die VGF auf Platz 4 – am kommenden Samstag spielt man erneut zu Hause. Gegner ist dann mit der zweiten Mannschaft des VC DJK München Ost-Herrsching der momentane Spitzenreiter.