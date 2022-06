Sport verbindet in schwierigen Zeiten: 39. GEALAN-Triathlon am Hofer Untreusee

Wegen der Corona-Pandemie waren in den vergangenen zwei Jahren viele Veranstaltungen entweder gar nicht oder nur unter Einschränkungen möglich. Auch der GEALAN-Triathlon der IfL Hof musste im vergangenen Jahr auf das Hofer Freibad ausweichen. Am 17. Juli soll der Triathlon heuer aber wie gewohnt am Untreusee in Hof stattfinden. Unter anderem auch wegen der schwierigen weltpolitischen Lage war es den Organisatoren wichtig, den Triathlon in diesem Jahr wieder unter normalen Bedingungen auszutragen:

… so Sebastian Ott, Chef des Organisationsteams der IfL Hof.

Los geht es am Samstag (16. Juli) mit dem Stadtwerke Kinder- und Jugendtriathlon. Dabei gibt es auch eine spezielle Schulwertung, bei der die teilnehmerstärksten Schulen aus Stadt und Landkreis Hof ausgezeichnet werden. Außerdem ist für den Abend ein Open-Air Kino geplant. Am Sonntag (17. Juli) gehen dann die Erwachsenen beim 39. GEALAN-Triathlon an den Start.