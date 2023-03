Sport und Sponsoring: Verbindung von Leidenschaft und Wirtschaft in Hochfranken

Die Selber Wölfe müssen in die Playdowns! Das steht nun auch rechnerisch fest. Die Selber Wölfe haben am Abend zuhause mit 3:5 gegen (…)

Am Mittwoch haben die Selber Wölfe mit der Verpflichtung von Maximilian Gläßl einen echten Coup gelandet und für Aufsehen gesorgt. In (…)

DEL2: Selber Wölfe empfangen Dresdner Eislöwen

Nach zuletzt fünf Heimniederlagen in Folge wollen die Selber Wölfe in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur. Am Abend geht es für das Team (…)