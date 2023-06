Sport mitten in der Innenstadt: 27. Internationales Sparkassen-Stabhochsprung-Meeting in Hof

Stabhochsprung erwarten die meisten irgendwo auf einem Sportplatz. In Hof findet das Internationale Sparkassen-Stabhochsprung-Meeting aber schon seit Jahren traditionell mitten in der Innenstadt statt. Heute wollen sich 13 Springer und Springerinnen aus acht Nationen in Hof beweisen. Als Favoriten gelten der Deutsche Bo Kanda Lita Baehre (sprich: Bäre) und Alysha Newman aus Kanada. Laut Meeting Direktor Thomas Neubert von der Leichtathletik-Gemeinschaft Hof bleibt fast alles beim Alten. Nur die Anlaufrichtung ändert sich wieder:

Dieses Mal wollen die Veranstalter aber auch den Nachwuchs fördern. Schüler aus Hof treten im 30-Meter-Sprint gegeneinander an. Das Vorprogramm beginnt deshalb schon um 11 Uhr, das eigentliche Springen dann gegen 14 Uhr.