Sport in der Region: Ergebnisse vom Wochenende

Die SpVgg Bayern Hof hatte zuletzt in der Fußball-Bayernliga Boden gut gemacht. Jetzt hat’s aber einen Rückschlag gegeben gegen die zweitbeste Offensive der Liga. Bei der DJK Gebenbach haben die Hofer Bayern knapp mit 2:3 verloren. Damit stehen sie jetzt auf dem 14. Platz und kämpfen weiter gegen den Abstieg.

Auch für die Frauen wird die Luft immer dünner. Für den FFC Hof beträgt der Rückstand in der Fußball-Regionalliga auf das rettende Ufer weiter sechs Punkte – bei noch neun ausstehenden Spielen. Die nächste Chance auf einen Sieg gibt’s am Nachmittag beim TSV Jahn Calden. Anstoß ist um 14 Uhr.

Auch im Handball werden die Chancen für die HSV Hochfranken und die HSG Fichtelgebirge auch in der kommenden Saison in der Landesliga zu spielen, immer geringer. Drei Spieltage vor Saisonende stehen beide Teams weiter am Tabellenende – und die Situation haben die beiden Niederlagen nicht verbessert. Schlusslicht HSV Hochfranken hat bei der HSG Lauf/Heroldsberg deutlich mit 26:31 verloren – und gegen den TV Marktsteft hat es für die HSG Fichtelgebirge am Ende 27:28 gestanden. Nichts mehr mit dem Abstieg dürfte die SG Helmbrechts/Münchberg zu tun haben. Bei der SG Regensburg II hat’s ein 23:23-Unentschieden gegeben..

Die Landesliga-Frauen der SG Helmbrechts/Münchberg peilen dagegen den Aufstieg an. Bei der abstiegsbedrohten TSG Estenfeld ist ihnen ein souveräner 30:20-Sieg gelungen. Damit haben sie den 3. Platz weiter festigen können bei aktuell zwei Spielen weniger.

Und für die Eishockey-Jungs der Selber Wölfe heißt es am Abend Daumen drücken für die Playdowns in der DEL2. Wenn sie das Heimspiel gegen die Heilbronner Falken um 18:30 Uhr gewinnen, dann haben sie den Klassenerhalt klar gemacht. Wir sind für euch wieder live dabei in der Euroherz-Eiszeit.