Sport in der Region: Ergebnisse vom Wochenende

Das Wetter hat dem Fußball auch diese Woche wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Bayernliga ist das Heimspiel der SpVgg Bayern Hof gegen die SpVgg Ansbach ausgefallen. Im Abstiegskampf haben die Hofer Bayern aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt und sind nur vier Punkte von der Abstiegszone entfernt.

Auch in der Landesliga musste der FC Vorwärts Röslau nicht zum TSV Buch reisen. Dabei geht’s auch hier in der Aufstiegsrunde gerade um jeden Punkt. In der Qualifikationsrunde rollt dagegen der Ball. Der SV Mitterteich hat beim FC Großschwarzenlohe nur ein 1:1 erzielt und ist damit weiterhin gefährdet. Die Kickers Selb haben beim SV Schwaig mit 0:1 verloren, haben allerdings ein gutes Punktepolster. Auch der FC Eintracht Münchberg will sich heute weiter Luft verschaffen. Anstoß beim BSC Woffenbach ist um 16 Uhr.

In der Frauen-Bayernliga hat der FFC Hof seine Pflichtaufgabe gemeistert. Der Spitzenreiter hat gegen das Schlusslicht – die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 gewonnen.

In der Handball-Landesliga geht’s momentan wegen des verschärften Abstiegs um jeden Punkt. Platz Fünf in der Tabelle ist mindestens Pflicht, um die Klasse sicher zu halten. Nach Punkten würde es momentan für die SG Helmbrechts/Münchberg reichen mit Tabellenplatz vier. Bei der zweiten Mannschaft des TV Erlangen-Bruck kam die SG allerdings nicht über ein 25:25 hinaus.

Die Volleyballer der VGF Marktredwitz haben sich den Klassenerhalt in der 3. Liga ja schon am Freitag gesichert. Gestern mussten sie aber nochmal ran – wieder zuhause und wieder gegen das Münchner Volleyball-Internat. Und diesmal hat’s nicht mehr ganz gereicht. Mit 2:3 haben die Marktredwitzer verloren. Spielt aber keine Rolle mehr.