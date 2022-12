Sport in der Region: Die Meldungen vom Wochenende

Handball:

Während sich die regionalen Vertreter in der Handball Landesliga der Herren bereits in der Weihnachtspause befinden, wollten die Damen der SG Helmbrechts/Münchberg heute einen weiteren Angriff auf die Tabellenspitze unternehmen. Ab 16 Uhr sollte es die Mannschaft von Christopher Seel in der Münchberger Gymnasium-Turnhalle mit der HG Zirmdorf II zu tun bekommen. Jetzt fällt die Partie aus, weil die Gäste krankheitsbedingt keine spielfähige Mannschaft stellen können. Die Wertung bleibt vorerst offen. Die Weihnachts- bzw. Winterpause dauert bis zum 15. bzw. 21. Januar – dann starten die Landesligen mit der Rückrunde.

Ringen:

Der ASV Hof verabschiedet sich heute aus der Ringer-Bayernliga. Am 14. und letzten Kampftag der Saison muss die bereits als Meister und Aufsteiger feststehende Staffel von Fabian Rudert beim TSV Weißenburg auf die Matte. Los geht’s um 19 Uhr 30.

Volleyball:

Am letzten Spieltag der Vorrunde wartet auf die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz heute um 19 Uhr das Derby beim VSV Oelsnitz. Im Spiel beim Tabellenletzten geht es ums Prestige – tabellarische Bedeutung hat die Partie für die Mannschaft von Spielertrainer Jan Liebscher allerdings nicht, da die VGF bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert ist. Ab dem 14. Januar geht es dann gegen Grafing, Friedberg und Regensburg um den Aufstieg in die zweite Liga. Dorthin können und wollen die Marktredwitzer zwar nicht, trotzdem wollen sie sich in den Duellen so teuer wie möglich verkaufen.