Sport in der Region: Das ist am Wochenende geboten

Volleyball

Für die Volleyballer der VGF Marktredwitz steht heute (Samstag) das dritte Saisonspiel an. Nach zwei 2:3-Niederlagen peilen die Spieler um Trainer Jan Liebscher heute in der 3. Volleyball-Liga Ost beim TSV Eibelstadt den ersten Sieg an. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Ringen

Im zweiten Rückenrundenkampf der Ringer-Bayernliga hat der ASV Hof am Abend (Samstag) Heimrecht. Mit dem ASV Neumarkt hatte die Hofer Staffel im Hinkampf beim 25:5-Auswärtssieg kurzen Prozess gemacht. Gegen einen weiteren Sieg gegen das Tabellenschlusslicht hätten die Hofer sicher nichts einzuwenden und würden damit ihren zweiten Tabellenplatz behaupten. Kampfbeginn in der Jahnhalle ist um 19 Uhr 30.

Handball

Nach zwei spielfreien Wochen ist die HSG Fichtelgebirge an diesem Wochenende in der Herren-Landesliga wieder auf Punktejagd. Nach der überraschenden Freistellung von Trainer Vladimir Haber unter der Woche ist man nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen gegen HaSpo Bayreuth II schon unter Zugzwang. Der bisherige Co-Trainer Stefan Tröger soll er HSG neues Leben einhauchen, um das Saisonsziel „Platz 3“ zu erreichen. Anwurf heute (Samstag) in der Wunsiedler Volksschule ist um 16 Uhr 30.

Auch für die Damen der HSG Fichtelgebirge steht heute (Samstag) ein Landesliga-Heimspiel an. Ab 14 Uhr 30 geht es gegen den Tabellenzweiten HSG Pleichach um den zweiten Saisonsieg. Spitzenreiter SG Helmbrechts/Münchberg muss 17 Uhr bei der HG Zirndorf II aufs Parkett.

Fußball

Vier Spieltage stehen in der Fußball-Landesliga noch an – dann entscheidet sich, wer um den Aufstieg und wer gegen den Abstieg spielen muss. Die Kickers Selb haben im Kampf um den vierten Platz wichtige Punkte liegen lassen. Beim TSV Neudrossenfeld setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage.

Mit einem Heimsieg gegen die SpVgg Jahn Forchheim kann der FC Vorwärts Röslau heute (Samstag) fast schon die Teilnahme an der Aufstiegsrunde buchen. Aufsteiger FC Eintracht Münchberg bekommt es zu Hause mit Spitzenreiter FC Herzogenaurach zu tun. Anstoß ist jeweils um 14 Uhr. Der abgeschlagene Tabellenletzte SV Mitterteich ist morgen (Sonntag) beim FSV Erlangen-Bruck zu Gast.

Und:

Ein vermeintlich leichtes Heimspiel wartet in der Fußball-Frauen-Bayernliga auf den FFC Hof. Der Spitzenreiter empfängt den noch sieglosen Tabellenvorletzten SC Regensburg. Während die Mannschaft von Sascha Zahr in acht Spielen erst vier Gegentreffer kassiert hat, hat es bei den Oberpfälzerinnen bereits 14 mal eingeschlagen. Entsprechend klar sind die Rollen vor diesem Spiel verteilt. Anstoß im Städtischen Stadion an der Ossecker Straße ist heute (Samstag) um 16 Uhr 30.

Eishockey

…und natürlich müssen auch die Selber Wölfe in der DEL2 an diesem Wochenende ran. Alles Wichtige lest ihr hier und hört ihr natürlich in der Euroherz-Eiszeit.