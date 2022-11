Sport in der Euroherz-Region: Fußball am Wochenende

Fußball: Kicker gehen in die Halle

Langsam aber sicher gehen die Fußball-Vereine in die Winterpause. Doch auch hier rollt der Ball, denn nach zweijähriger Corona-Pause wird wieder in der Halle gekickt. 36 Mannschaften aus dem Kreis Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel kämpfen ab morgen um den Kreismeistertitel nach Futsal-Regeln und die Qualifikation zur oberfränkischen Meisterschaft – 2020 waren es noch 48 Teams. Die Vorrunde, die nur von A- und Kreisklassisten bestritten werden muss, startet morgen um 11 Uhr in der Hofer Rudolf-Lion-Halle. Die restlichen Mannschaften treffen am 3. Dezember in der Wunsiedler Dreifachturnhalle aufeinander. Die sechs Gruppensieger ziehen in die Zwischenrunde ein, die am 10. und 11. Dezember in Arzberg und Hof mit den Kreisligateams ausgetragen wird. Der Kreismeister und somit der Nachfolger von Titelverteidiger 1.FC Waldstein wird dann bei der Endrunde Anfang Januar (07.01.2023) in Arzberg ermittelt. Die ersten drei Plätze qualifizieren sich dort für die oberfränkische Endrunde am 22. Januar in Kronach. Bayernligist SpVgg Bayern Hof wird in diesem Jahr übrigens nicht an der Hallen-Kreismeisterschaft teilnehmen.