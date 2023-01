Sport-Grundschulen: Auszeichnung für die Grundschule Marktleuthen

Für viele Kinder ist der Sportunterricht in der Schule die einzige sportliche Betätigung in der Woche. Das Bayerische Kultusministerium möchte die Schulen in Bayern dabei unterstützen, Bewegung und gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren. Vor etwas mehr als vier Jahren hat das Ministerium deshalb das Profil „Sport-Grundschule“ ins Leben gerufen. Kultusstaatssekretärin Anna Stolz zeichnet nun 24 solcher Schulen in allen Teilen Frankens aus. Aus der Euroherz-Region ist die Grundschule Marktleuthen dabei. Die Sport-Grundschulen erhalten jeweils eine dritte Sportstunde in der ersten Jahrgangsstufe und 1.000 Euro, um neue Sport- und Spielgeräte anzuschaffen.