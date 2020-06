«Sport Bild»: Bayern verpflichten Top-Talent Kouassi

München (dpa) – Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht nach Informationen der «Sport Bild» vor der Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain. Das 18 Jahre alte Top-Talent komme zur neuen Saison ablösefrei nach München, schrieb die «Bild» am Dienstag. In der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kam Kouassi in der vergangenen, abgebrochenen Saison der Ligue 1 bereits mehrmals zum Einsatz.

Auch RB Leipzig hatte Interesse an einer Verpflichtung. «Natürlich ist das ein interessanter Junge. Er hat jetzt schon einige Spiele für PSG gemacht und ein paar Tore erzielt. Da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt», hatte RB-Sportdirektor Markus Krösche zuletzt gesagt. Bei Manchester City und dem FC Barcelona soll Kouassi ebenfalls auf der Liste gestanden haben.