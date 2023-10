Fit und gesund sein, das fängt schon in der Schule an. Die Sophien-Grundschule in Hof setzt sich dafür in besonderem Maße ein und hat jetzt vom Bayerischen Kultusministerium den Titel „Sport-Grundschule“ verliehen bekommen. Sportlehrerin Cornelia Angermaier:

Die Sophien-Grundschule bietet beispielsweise ein gesundes Frühstück und Bewegungsspiele in den Pausen an, alle Klassen gehen Schwimmen und erst kürzlich hat sie einen Bewegungsraum eingerichtet.