Sport aus der Region: Siege für HSG Fichtelgebirge und TV Münchberg – Selber Wölfe vor schwerem Auswärtsspiel

Handball

Zwei deutliche Siege gab es in der Herren-Landesliga für die regionalen Vereine. Während der TV Münchberg beim 31:24-Heimsieg gegen Schlusslicht HSG Freising-Neufahrn nichts anbrennen ließ, feierte die HSG Fichtelgebirge in eigener Halle einen ungefährdeten 30:22-Erfolg gegen die HSG Lauf/Herlodsberg. Nach dem 17. Spieltag bleibt die Mannschaft von Vladimir Haber mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Roßtal auf dem dritten Platz, Münchberg ist Vierter.

Wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg haben die Damen der HSG Fichtelgebirge in der Bayernliga eingefahren. Im Heimspiel gegen den favorisierten TSV Ismaning behielten die Fichtel-Ladies mit 20:13 die Oberhan. Damit hat sich die Mannschaft von Gerald Wölfel auf den 11. Platz verbessert und konnte den Anschluss ans hintere Tabellenmittelfeld herstellen.

Eishockey

Die Selber Wölfe starten am späten Nachmittag mit einem Auswärtsspiel beim SC Rießersee in die Rückrunde der Meisterrunde der Oberliga. Nachdem es am Freitag gegen den SCR eine bittere 1:4-Heimniederlage gab, wollen die Schützlinge von Herbert Hohenberger heute den Spieß umdrehen. Nach abgelaufener Sperre ist Stürmer Marius Schmidt wieder mit dabei. Angesichts von zehn Punkten Rückstand auf den sechsten Platz, dürfen sich die Wölfe eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben. Erstes Bully in Garmisch-Partenkirchen ist um 17 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.