Sport aus der Region: Niederlagen für regionale Handballer – Selber Wölfe wollen nächsten Sieg

Handball

Keine Punkte gab es zum Rückrundenstart der Herren-Landesliga für die regionalen Vereine. Während der TV Münchberg bei Bayernliga-Absteiger TSV Rothenburg mit 29:33 unterlag, kassierte die HSG Fichtelgebirge beim HC Erlangen III trotz einer 13:12-Halbzeit-Führung am Ende eine 25:28-Niederlage. Die HSG bleibt Zweiter, hat jetzt aber bereits vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Cham, Münchberg ist Fünfter.

Die befürchtete Niederlage haben die Damen der HSG Fichtelgebirge in der Bayernliga kassiert. Beim Tabellenzweiten und Aufstiegsaspiranten HC Erlangen waren die Fichtel-Ladies am Ende chancenlos und zogen mit 16:23 den Kürzeren. Damit bleibt die Mannschaft des neuen Trainers Gerald Wölfel als Tabellen-12. in akuter Abstiegsgefahr.

Eishockey

Die Selber Wölfe wollen am Abend in der Eishockey-Oberliga den Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzen und den fünften Sieg in Serie landen. Heute geht es für die Wölfe an den Bodensee zu den Lindau Islanders. Mit einem Sieg könnte man den Vorsprung auf Lindau auf bis zu fünf Punkte ausbauen und käme so der Playoff-Teilnahme ein großes Stück näher. Erstes Bully ist um 18 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.