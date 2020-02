Sport aus der Region: Handball – Eishockey – Fußball

Handball

Die HSG Fichtelgebirge hat sich im Titelrennen der Herren-Landesliga keine Blöße gegeben. Beim heimstarken Aufsteiger SV Michelfeld kam die Mannschaft von Vladimir Haber zu einem 32:30-Auswärtssieg und bleibt damit zwei Punkte hinter Spitzenreiter Cham Tabellendritter. Nichts zu bestellen hatte dagegen der TV Münchberg beim TV Erlangen-Bruck II. Die Grün-Schwarzen kassierten eine 26:31-Niederlage und bleiben Fünfter.

In der Frauen-Bayernliga hat die HSG Fichtelgebirge im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag kassiert. Im Kellerduell beim TSV Haunstetten II unterlagen die Fichtelladies mit 26:27 und sind nun Vorletzter.

Eishockey

Ein schweres Auswärtsspiel steht heute in der Meisterrunde der Oberliga für die Selber Wölfe an. Bei den extrem heimstarken Starbulls Rosenheim will die Mannschaft von Herbert Hohenberger für eine Überraschung sorgen und im Kampf um die Playoff-Teilnahme wichtige Punkte mit nach Oberfranken nehmen. Bis auf den verletzten Gelke stehen alle Spieler zur Verfügung. Erstes Bully ist um 17 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.

Fußball

Fußballspiele dauern im Normalfall 90 Minuten plus ein Minuten Nachspielzeit – das Testspiel zwischen der SpVgg Bayern Hof und der SpVgg Bayreuth war gestern allerdings bereits nach rund 80 Minuten beendet. Nach Nickligkeiten, Rudelbildungen, Schubsereien und verbale Entgleisungen brach Schiedsrichter Pflaum die Partie beim Stand von 2:3 ab und Schlimmeres zu verhindern. Auf der Internet-Seite der Hofer Bayern wird er folgendermaßen zitiert: „auf diese Sch… hab ich jetzt keinen Bock mehr.”

Auch die regionalen Landesligisten sind munter am Testen: die Kickers Selb unterlagen beim FC Coburg mit 2:4, der SV Mitterteich kassierte nach dem 0:2 vom Freitag in Gebenbach eine 1:5-Heimklatsche gegen den SV Poppenreuth und der FC Vorwärts Röslau spielte am Freitag 4:4-Unentschieden in Etzenricht.