Sport aus der Region

Handball

Die HSG Fichtelgebirge hat in der Landesliga der Herren den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Zum Abschluss der Hinrunde unterlag die Mannschaft von Vladimir Haben das Heimspiel gegen den alten und neuen Spitzenreiter ASV Cham mit 25:28 – bis 7 Minuten vor Schluss stand es noch 24:24-Unentschieden. Die HSG bliebt mit jetzt drei Punkten Rückstand auf Cham Zweiter. Der TV Münchberg kam im Verfolgerduell beim TSV 1861 Mainburg zu einem Last-Second-Punkt. Der 25:25-Ausgleich für den TVM fiel mit dem Schlusspfiff. Münchberg bleibt damit Vierter.

„Neue Besen kehren gut“ – die Damen der HSG Fichtelgebirge haben sich im Abstiegskampf der Bayernliga zurück gemeldet. Unter dem neuen Trainer Gerald Wölfel feierten die Fichtel-Ladies einen knappen 23:22-Heimsieg gegen den TSV EBE Forst United. Die HSG bleibt zwar auf Platz 12, hat aber den Anschluss an das hintere Tabellenmitfeld hergestellt.

Eishockey

Die Selber Wölfe wollen am Abend in der Oberliga-Meisterrunde nachlegen. Nach dem 5:1-Derbysieg in Weiden, wartet heute mit dem Tabellendritten Starbulls Rosenheim ein anderes Kaliber auf die Mannschaft von Henry Thom. Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 18 Uhr.

Fußball

Die Kreismeisterschaft im Hallenfußball in Münchberg ist gestern von einem Todesfall überschattet worden. Ein Spieler der Kickers Selb sackte nach einem Vorrundenspiel seiner Mannschaft im Zuschauerbereich zusammen. Ein Sanitäter, der sofort alarmierte Notarzt sowie die Ärzte im Münchberger Krankenhaus kämpften vergeblich um das Leben des 31jährigen, der an Herzversagen verstarb. Besonders bitter: auf Grund der prekären Personalsituation der Kickers war der Fußballer nur eingesprungen. Das Turnier wurde abgebrochen