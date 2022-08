Sport am Wochenende: Partien der Fußball Bayern- und Landesliga

Kein Neustart für die SpVgg Bayern Hof: Am Wochenende hat es auch nach dem Aus für Trainer Perparim Gashi nicht mit einem Sieg geklappt. Die Hofer Bayern mussten sich mit 3 zu 0 gegen die DJK Gebenbach geschlagen geben. Damit bleibt es beim letzten Tabellenplatz in der Bayernliga für die SpVgg Bayern Hof.

In der Landesliga Nordost hat der FC Vorwärts Röslau den SV Seligenporten gestern (SO) mit 4 zu 1 geschlagen. Die Kickers Selb haben 0 zu 0 unentschieden gegen Quelle Fürth gespielt. Bereits am Freitag hat der SV Mitterteich das Derby gegen Münchberg mit 4 zu 1 für sich entschieden. Damit bleiben die Kickers Selb Tabellenschlusslicht, Röslau auf dem 13. Platz, Münchberg ist 8. und Mitterteich 3.