Sport am Wochenende: Handball- & Volleyballergebnisse

Handball

Eine klare Niederlage kassierte die HSG Fichtelgebirge in der Herren-Landesliga. Beim 33:45 beim starken Aufsteiger HBC Nürnberg hielt die Mannschaft von Milan Šedivec allerdings lange gut mit und lag bis zur 33. Minute nur mit einem Tor zurück. Knapper war es beim Heimspiel der HSV Hochfranken – am Ende unterlag man der zweiten Mannschaft der SG Regensburg aber mit 23:24. Erfolgreich war dagegen die SG Helmbrechts/Münchberg gegen den HC Sulzbach-Rosenberg – und das gleich doppelt: während die Herren mit 29:28 erfolgreich waren, setzten sich die Frauen mit 24:21 durch.

Volleyball

Die VGF Marktredwitz hat es geschafft und vorzeitig den Klassenerhalt in der 3. Volleyball-Liga klar gemacht. Nach einem 3:1-Auswärtssieg in Zirndorf hat sich die Mannschaft von Jan Liebscher bereits zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde das Ticket für die Aufstiegsrunde gesichert. Am kommenden Wochenende kommt es in der MakArena zum absoluten Spitzenspiel gegen den ungeschlagenen SC Eltmann.