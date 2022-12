Sport am Wochenende: Handball, Ringen & Volleyball

Nach einer Woche Pause greifen die regionalen Vereine in der Handball-Landesliga der Herren an diesem Wochenende wieder an. Aufsteiger HSV Hochfranken bekommt es ab 18 Uhr im Rehauer Sportzentrum mit der SG Regensburg II zu tun und die SG Helmbrechts/Münchberg empfängt ab 19 Uhr 45 in der Turnhalle des Gymnasiums Münchberg Schlusslicht HC Sulzbach-Rosenberg. Eine schwere Auswärtsaufgabe wartet auf die HSG Fichtelgebirge, die beim starken Aufsteiger und Tabellendritten HBC Nürnberg aufs Parkett muss … Anwurf ist um 20 Uhr.

Zumindest für eine Nacht kann die SG Helmbrechts/Münchberg in der Frauen-Handball-Landesliga die Tabellenführung übernehmen. Die Mannschaft von Christopher Seel bekommt es in der Münchberger Gymnasium Turnhalle ab 17 Uhr 45 mit dem Tabellenvierten HC Sulzbach-Rosenberg zu tun.

Der ASV Hof hat es selbst in der Hand: In der Ringer-Bayernliga kann er sein Meisterstück machen. Am drittletzten Kampftag bekommt es die Staffel von Fabian Rudert mit dem ASV Neumarkt zu tun. Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten wäre den Hofer Ringern der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Kampfbeginn in der Jahn Arena ist um 19 Uhr 30.

Noch sind es drei Spiele in der Vorrunde und die Tür für die Aufstiegsrunde steht weit offen: Die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz können heute mit einem Sieg beim TSV Zirndorf schon fast alles klar machen – und den vorzeitigen Klassenerhalt schaffen. Spielbeginn ist um 20 Uhr.