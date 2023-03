Sport am Wochenende: Handball Damen und Herren gefordert

Mit der HSV Hochfranken und der HSG Fichtelgebirge stehen in der Handball-Landesliga der Herren zwei der drei Vertreter aus der Euroherz-Region mit dem Rücken zur Wand. Nach der Faschingspause geht es an diesem Wochenende in die entscheidende Phase der Saison. Die HSV Hochfranken ist aktuell Vorletzter und gastiert heute im Derby bei der SG Helmbrechts/Münchberg, die sich als Tabellensechster ebenfalls noch nicht aller Abstiegssorgen entledigen konnte. Anwurf in der Münchberger Gymnasium Turnhalle ist um 19 Uhr 45. Schlusslicht HSG Fichtelgebirge muss ab 20 Uhr beim HC Sulzbach-Rosenberg auf’s Parkett – dort zählt für die Mannschaft von Milan Šedivec nur ein Sieg, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Auch die Handball-Frauen sind heute gefordert. Mit fünf Minuspunkten hat die SG Helmbrechts/Münchberg die wenigsten der Handball-Landesliga der Frauen – mit zwei Spielen weniger als Spitzenreiter Erlangen-Bruck steht die Mannschaft von Christopher Seel derzeit auf dem dritten Platz. Heute steht zum Re-Start nach der Faschingspause mit dem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten TSV Roßtal eine Pflichtaufgabe an. Anwurf in der Münchberger Gymnasium-Turnhalle ist um 17 Uhr 45.