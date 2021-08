Sport am Wochenende: Fußballergebnisse & Bogenschießen

Fußball

Die SpVgg Bayern Hof hat sich in der Fußball-Bayernliga eindrucksvoll zurück gemeldet. Nach dem 1:7-Debakel bei Eintracht Bamberg am Dienstag, setzten sich die Hofer am Samstag zu Hause gegen Don Bosco Bamberg mit 4:1 durch und feierten damit den ersten Saisonsieg.

In der Fußball-Landesliga Nordost hat der FC Eintracht Münchberg auch sein zweites Spiel gewonnen – beim FSV Erlangen-Bruck kam der Aufsteiger zu einem 2:1-Erfolg. Auch der FC Vorwärts Röslau war auswärts erfolgreich – mit 3:0 setzte sich die Mannschaft von Andreas Lang beim FSV Stadeln durch. Mit der Maximalausbeute von sechs Punkten stehen Münchberg und Röslau nach dem zweiten Spieltag an der Tabellenspitze. Die Kickers Selb spielten zu Hause 1:1 gegen den FC Herzogenaurach und der SV Mitterteich verlor sein Heimspiel gegen Jahn Forchheim mit 0:3.

Bogenschießen

Tim Krippendorf vom ATSV Oberkotzau ist Bayerischer Meister im Bogenschießen. Der 22-jährige EM-Bronzemedaillengewinner holte sich am Wochenende in München bei widrigen Bedingungen mit 697 Ringen ungefährdet den Landesmeistertitel. Sein Bruder Max kam auf den 10. Platz. In der Mannschaftswertung wurde das Compound-Team des ATSV Oberkotzau Zweiter.