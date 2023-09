Sport am Wochenende: Fußballer und Ringer gefordert, Handball fällt aus

Mit jetzt neun Siegen hat der FC Eintracht Münchberg bisher die meisten Spiele in der Fußball-Landesliga in dieser Saison gewonnen. Mit 4:1 konnte das Team das oberfränkische Derby bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Bayreuth für sich entscheiden und steht damit weiter auf Tabellenplatz zwei. Glückloser war dagegen der SV Mitterteich. Die Mannschaft verlor beim SC Großschwarzenlohe mit 0:3 und steht in der Tabelle weiter auf Platz 6.

Der FC Vorwärts Röslau will als Schlusslicht unbedingt wieder Punkte einheimsen. Um 15 Uhr geht es zuhause gegen den TSV Weißenburg.

Die SpVgg Bayern Hof hat sich in der Fußball-Bayernliga im Mittelfeld platziert. Um den Anschluss nicht zu verlieren, sollte die Mannschaft beim heutigen Heimspiel punkten. Die Aufgabe ist keine leichte, mit dem VfB Eichstätt kommt der Tabellenführer auf die Grüne Au. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Schon eine Stunde vorher muss der FFC Hof in der Frauen-Regionalliga auswärts ran. Für die Tabellenfünften geht es gegen die Dritten der Liga, den FFC Wacker München.

Für die Ringer des ASV Hof ist die Mission Oberliga bislang noch kein Erfolg. Alle vier bisherigen Kämpfe haben sie verloren. Heute wollen sie es gegen den SC Oberölsbach besser machen. Die Unterstützung der Fans dürfte ihnen zuhause sicher sein. Kampfbeginn in der Jahn-Halle ist um 19 Uhr 30.

Die Handballer der SG Helmbrechts/Münchberg haben dagegen ein freies Wochenende. Das für heute geplante Spiel gegen die SG Auerbach/Pegnitz hat der Gegner gestern abgesagt.