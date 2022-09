Sport am Wochenende: Fußball – Ringen – Handball – Volleyball

Fußball – Herren

Die SpVgg Bayern Hof hat in der Fußball-Bayernliga ihren dritten Sieg in Folge eingefahren. Im Derby gegen die SpVgg SV Weiden setzten sich die Hofer mit 2;1 durch und sind nun mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Tabellen-16.

In der Fußball-Landesliga bleibt der FC Eintracht Münchberg zu Hause weiter eine Macht – die Elf von Markus Bächer setzte sich mit 4:0 gegen den SV Mitterteich durch. Nach dem siebten Heimsieg im siebten Spiel ist Münchberg Fünfter, Mitterteich Zehnter. Nach wie vor auf den ersten Saisonsieg warten die Kickers Selb – beim 2:2 im Heimspiel gegen den FC Vorwärts Röslau fiel der Ausgleich durch Gäste-Torwart Lauterbach erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Selb bleibt Schlusslicht, Röslau 14.

Fußball – Damen

Auch im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison in der Fußball-Frauen-Regionalliga ist der FFC Hof leer ausgegangen. Gegen den amtierenden Süd-Meister SV Weinberg unterlagen die Hoferinnen mit 0:2. Trainer Sascha Zahr haderte nach die Spiel mit der Leistung seiner Mannschaft und monierte, seinem Team habe der Wille und die Spritzigkeit gefehlt. In der Tabelle liegt der FFC jetzt auf dem zehnten Platz,

Handball

In der Handball Landesliga haben die drei regionalen Vereine am Wochenende allesamt Siege eingefahren. Während Aufsteiger HSV Hochfranken bei der zweiten Mannschaft von HaSpo Bayreuth mit 34:27 erfolgreich war, konnte die SG Helmbrechts/Münchberg ihr Auswärtsspiel beim TV Marktsteft mit 30:21 für sich entscheiden. Beide Mannschaften führen mit zwei Siegen die Tabelle an. Die HSG Fichtelgebirge kam in ihrem ersten Saisonspiel zu einem knappen 23:22-Heimsieg gegen TV 1861 Erlangen-Bruck II.

Volleyball

Die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Bei den L.E. Volleys in Leipzig zog die Mannschaft von Spielertrainer Jan Liebscher mit 1:3 den Kürzeren. Mit etwas mehr Glück wäre beim Zweitliga-Absteiger sogar ein Punktgewinn möglich gewesen. in zwei Wochen gilt es in der heimischen MAK-Arena die Leistung gegen den TSV Zirndorf zu bestätigen.

Ringen

Die Heimpremiere der ASV Hof in der Ringer-Bayernliga ist geglückt. Gegen den TV Erlangen feiert die Staffel von Fabian Rudert einen ungefährdeten 40:0-Erfolg. Mit zwei Siegen aus zwei Kämpfen steht der ASV Hof an der Tabellenspitze. Am kommenden Samstag geht für die Hofer Ringer zum SV Johannis Nürnberg III.