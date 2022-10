Sport am Wochenende: Fußball – Ringen – Handball – Volleyball

Fußball – Herren

Zu Hause ist der FC Eintracht Münchberg eine Macht – alle sieben Spiele haben die Frankenwäldler gewonnen. Am 16. Spieltag der Fußball-Landesliga hat es nun auch auswärts geklappt. Beim SV Buckenhofen setzte sich die Mannschaft von Markus Bächer mit 4:1 durch und ist nun Tabellen-Vierter. Nichts zu holen gab es dagegen für den SV Mitterteich – die Stiftländer unterlagen beim FC Herzogenaurach mit 0:3. Bereits am Samstag trennten sich der FC Vorwärts Röslau und der SC Großschwarzenlohe 3:3-Unentschieden.

In der Fußball-Bayernliga ist bei der SpVgg Bayern Hof die Serie von fünf Spielen ohne Niederlage gerissen. Gegen den SV Donaustauf unterlagen die Hofer zu Hause trotz vieler eigener Möglichkeiten mit 0:1. Nach dem 15. Spieltag stehen die Bayern in der Tabelle mit drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer nach wie vor auf Relegationsplatz 16.

Fußball – Damen

Im vierten Anlauf hat der FFC Hof in der Fußball-Regionalliga der Frauen den ersten Punkt auf eigenem Platz geholt. Gegen den noch ungeschlagenen Tabellendritten Karlsruher SC führten die Hoferinnen lange mit 1:0, ehe Karlsruhe mit zwei späten Toren in der 84. und 90. Minute das Spiel dreht. In der Nachspielzeit kam die Mannschaft von Sascha Zahr dann durch einen verwandelten Hand-Elfmeter doch noch zum hochverdienten 2:2-Ausgleich. Damit bleibt der FFC Hof Tabellen-Neunter.

Ringen

Der ASV Hof bleibt auch nach dem fünften Kampftag der Ringer-Bayernliga ungeschlagen. Beim ASV Neumarkt setzte sich die Staffel von Fabian Rudert mit 25:8 durch und bleibt verlustpunktfreier Spitzenreiter.

Handball

Die SG Helmbrechts/Münchberg hat in der Handball-Landesliga das Derby bei der HSV Hochfranken für sich entschieden. Die Frankenwälder setzten sich am Ende beim Aufsteiger deutlich mit 26:19 durch. Einen Heimsieg konnte die HSG Fichtelgebirge feiern – gegen den HC Sulzbach/Rosenberg setzte man sich mit 30:23 durch. In der Landesliga der Frauen landete die SG Helmbrechts/Münchberg im zweiten Spiel den zweiten Sieg – bei Aufsteiger TSV Roßtal gab es einen 25;19-Auswärtssieg.

Volleyball

Ohne Chance waren die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz an diesem Wochenende. Bei Spitzenreiter VC 2010 Eltmann unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Jan Liebscher nach drei relativ engen Sätzen am Ende mit 0:3. Am kommenden Samstag geht es nun in der heimischen MakArena gegen den VSV Oelsnitz.