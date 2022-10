Sport am Wochenende: Fußball, Handball, Volleyball & Ringen

Auf die regionalen Fußballteams warten an diesem Wochenende nicht nur leichte Aufgaben. Die SpVgg Bayern Hof gastiert 16. Spieltag der Fußball-Bayernliga beim SC Eltersdorf, der zu Hause noch ungeschlagen ist und aktuell auf dem dritten Platz steht. Anstoß in Erlangen ist um 17 Uhr.

Am 17. Spieltag der Fußball-Landesliga will der FC Eintracht Münchberg seine beeindruckende Heimserie fortsetzen. Bislang hat die Mannschaft von Markus Bächer alle ihre sieben Heimspiele gewonnen, heute geht es gegen den Tabellenachten SC 04 Schwabach. Auch der SV Mitterteich hat Heimrecht – die Stiftländer empfangen den abstiegsbedrohten SV Unterreichenbach. Anstoß ist jeweils um 15 Uhr. Morgen will der FC Vorwärts Röslau Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen – kein leichtes Unterfangen, schließlich gastiert die Elf von Andreas Lang ab 11 Uhr beim Tabellendritten TSV Neudrossenfeld.

Es ist eine Premiere: Morgen begibt sich der FFC Hof erstmals in seiner Vereinsgeschichte außerhalb von Bayern auf Punktejagd. Die Mannschaft von Sascha Zahr will in der Fußball-Regionalliga der Frauen den Schwung der letzten Spiele mitnehmen. Aus den letzten beiden Partien holten die Hoferinnen vier Punkte. Beim Tabellennachbarn FSV Hessen Wetzlar, der aktuell drei Punkte mehr auf dem Konto hat und zu Hause noch ungeschlagen ist, will der FFC Hof unbedingt punkten. Anstoß ist morgen um 11 Uhr.

Es ist ein absolutes Topspiel: Die SG Helmbrechts/Münchberg bekommt es in der Handball-Landesliga der Herren heute ab 19 Uhr 45 in der Münchberger Gymnasium-Turnhalle mit dem verlustpunktfreien Spitzenreiter HSG Lauf/Heroldsberg zu tun. Auch der HSV Hochfranken steht eine schwere Aufgabe bevor – in einem reinen Aufsteigerduell ist sie ab 20 Uhr beim Tabellendritten HBC Nürnberg gefordert. Am Nachmittag bereits steht für die HSG Fichtelgebirge ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Ab 17 Uhr geht es gegen die zweite Mannschaft von HaSpo Bayreuth.

Auf die Damen der SG Helmbrechts/Münchberg wartet der erste Härtetest der noch jungen Landesliga-Saison – nach den beiden Auftaktsiegen gegen Aufsteiger kommt es ab 17 Uhr 45 in der Münchberger Gymnasium-Turnhalle zum Duell mit dem TSV Wendelstein.

In dieser Saison wollen sie ein entscheidendes Wörtchen an der Aufstiegsrunde mitreden. Auf die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz warten in den kommenden Wochen gleich drei entscheidende Spiele im Kampf um die Teilnahme – das erste davon steigt heute. Die Mannschaft von Jan Liebscher bekommt es im Derby mit dem VSV Oelsnitz zu tun. Beginn des zweiten Saison-Heimspiels in der MakArena ist um 20 Uhr.

Ein Sieg nach dem anderen – das ist die Bilanz des ASV Hof in der Ringer-Bayernliga. Heute will die Staffel von Fabian Rudert den nächsten Erfolg feiern. Gegner ist auswärts der SC 04 Nürnberg. Der ASV nimmt den Kampf sehr ernst. Die Nürnberger verfügen über einen großen Kader mit sehr guten Ringern, deshalb wollen sie hochkonzentriert an die Aufgabe rangehen, um die Punkte mit nach Hof zu nehmen, so Rudert. Kampfbeginn ist um 19 Uhr 30.